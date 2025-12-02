Piantati 24 alberi in piazza Riccò completato l' intervento di riqualificazione

Sono stati messi a dimora 24 nuovi alberi in piazza Riccò, a seguito dell’intervento di micro-rigenerazione urbana dell’area pubblica vicino alla chiesa Sant’Agnese a Modena, volta a renderla più verde, bella, attrattiva e fruibile.Nei mesi scorsi, infatti, l’area è stata desigillata e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

