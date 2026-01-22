La mostra personale “Riflessioni” di Claudia Lazzarini si tiene presso la Fondazione Marco Besso a Roma. Un’occasione per scoprire il suo lavoro attraverso un percorso che invita alla riflessione. L’esposizione, che presenta le recenti creazioni dell’artista, offre uno sguardo intimo e sobrio sulla sua ricerca artistica. Un appuntamento da non perdere per chi desidera approfondire la contemporaneità nell’arte visiva.

Cosa: La mostra personale “Riflessioni” di Claudia Lazzarini.. Dove e Quando: Fondazione Marco Besso, Roma. Dal 22 al 30 gennaio 2026.. Perché: Un dialogo cromatico intenso che unisce la scuola romana alle avanguardie internazionali.. Il cuore pulsante di Roma, quel Largo di Torre Argentina che trasuda storia e stratificazioni millenarie, torna ad essere palcoscenico per l’arte contemporanea. In un gennaio romano che cerca nuove luci, la Fondazione Marco Besso apre le sue porte a un’esperienza visiva di rara intensità: la mostra personale di Claudia Lazzarini, intitolata suggestivamente Riflessioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Riflessioni: l'arte di Claudia Lazzarini a Largo Argentina

