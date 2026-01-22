Rifiuti un EcoPoint Iren Ambiente anche in sala Cattivelli in municipio

In occasione dell’avvio della nuova raccolta puntuale dei rifiuti, Iren Ambiente amplia i servizi di informazione e supporto ai cittadini di Piacenza. È disponibile un EcoPoint presso la sala Cattivelli del municipio, insieme a vari canali dedicati per chiarimenti, assistenza e segnalazioni. Questa iniziativa mira a facilitare la corretta gestione dei rifiuti e a promuovere pratiche più sostenibili nella comunità.

In occasione dell'avvio della nuova raccolta puntuale dei rifiuti, Iren Ambiente «potenzia le attività di informazione e supporto rivolte ai cittadini di Piacenza, mettendo a disposizione diversi canali dedicati per chiarimenti, assistenza e segnalazioni», lo rende noto la stessa Iren in una nota.

