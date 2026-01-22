Rifiuti di ogni tipo riemersi nel porto Sei tonnellate di materiale | di cosa si tratta

Nel porto di Torre del Greco, durante controlli della Guardia, sono stati individuati e recuperati circa sei tonnellate di rifiuti sommersi, tra cui due barchini, un motore fuoribordo, corpi morti, pneumatici e materiali di ormeggio in cattive condizioni. Le operazioni, svolte il 15 e 22 gennaio 2026, hanno portato alla rimozione di rifiuti di vario tipo, contribuendo al mantenimento della sicurezza e della tutela ambientale del porto.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.