Lavori all'ospedale Cardarelli ridotti i posti letto in Rianimazione La Regione si infuria | Dovevate pensarci prima

L’ospedale Cardarelli ha ridotto i posti letto in Rianimazione, suscitando la reazione della Regione, che sottolinea la necessità di valutare attentamente queste scelte prima di intervenire sugli impianti. La decisione, presa per motivi tecnici, solleva ora questioni sulla copertura delle esigenze assistenziali e sulla pianificazione futura del reparto. È importante un dialogo continuo tra istituzioni e personale sanitario per garantire servizi adeguati ai pazienti.

Lavori nella Rianimazione dell'ospedale Cardarelli, ridotti i posti letto, lettera al direttore dell'ospedale dalla Regione: dovevate salvaguardare l'assistenza prima di fare adeguamenti agli impianti.

