In questo reportage, esploriamo la situazione dei Pronto Soccorso durante il picco dell’influenza. Tra codici rossi e arancioni, i medici e gli infermieri affrontano giornate particolarmente intense, con pazienti in condizioni critiche e un'affluenza elevata. Un quadro che evidenzia le sfide quotidiane di strutture spesso sotto pressione, in un periodo in cui l’emergenza sanitaria si fa più evidente.

Dopo cinque codici rossi e trentasei arancioni- cioè pazienti in pericolo di vita più o meno imminente- e una scia continua di azzurri, verdi e bianchi, medici e infermieri arrivano alla fine del turno letteralmente stremati. C’è chi in dodici ore non è mai riuscito a bere un sorso d’acqua, ad andare in bagno o a fare una telefonata di 30 secondi a casa, anche solo per sapere se va tutto bene: è un giovedì di inizio gennaio, siamo in pieno picco di influenza H3N2 e stiamo seguendo i medici durante un turno nel Pronto Soccorso dell’ IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, che si trova a poco più di 10 minuti a piedi dal Duomo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Reportage dentro i Pronto Soccorso nel picco dell’influenza: cosa sta succedendo

