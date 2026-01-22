Renzi mollusco si può dire La clamorosa decisione dei giudici l’ex premier inferocito

La vicenda legale tra Matteo Renzi e Il Fatto Quotidiano si è conclusa con una sentenza che ha ribaltato il primo grado di giudizio. L’ex premier, visibilmente deluso, ha commentato la decisione dei giudici, che ha suscitato reazioni e riflessioni sulla responsabilità e sulla libertà di stampa. Questa sentenza rappresenta un importante punto di svolta nel caso, evidenziando le complesse dinamiche tra politica e informazione in Italia.

La causa per diffamazione intentata da Matteo Renzi contro Il Fatto Quotidiano si chiude con una netta inversione di rotta rispetto al primo grado. La Corte d’appello di Firenze ha infatti accolto il ricorso della società editoriale Il Fatto spa e del direttore Marco Travaglio, ribaltando la sentenza del tribunale civile che nell’ottobre 2023 li aveva condannati a un risarcimento da 80mila euro. Per i giudici di secondo grado, gli articoli contestati dall’ex presidente del Consiglio rientrano pienamente nel perimetro della critica politica, anche quando assumono i tratti della satira, senza mai sconfinare nella diffamazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Renzi mollusco si può dire”. La clamorosa decisione dei giudici, l’ex premier inferocito Leggi anche: L'ultimo schiaffo alle forze dell'ordine: la decisione dei giudici che può cambiare tutto Espulsione dell’imam Shahin, Meloni critica la decisione dei giudici: “Così si indebolisce la sicurezza”La Corte d’Appello di Torino ha deciso di interrompere il trattenimento dell’imam Mohamed Shahin, destinatario di un decreto di espulsione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Renzi mollusco, bullo, cozza: l'ex premier ha perso la causa contro il Fatto di Travaglio. Ora dovrà pagare 225mila euro; Renzi bullo: l’ex premier perde con il Fatto. Dovrà pagare 225 mila euro di spese legali; Corte d'appello: 'Il Fatto non diffamò Renzi, è stata critica politica'; Renzi mollusco si può dire. La clamorosa decisione dei giudici, l’ex premier inferocito. Renzi, è evidente che si può vincere nel 27 con modello GenovaNoi guardiamo al centro, siamo il centro che rende il centrosinistra una coalizione non sbilanciata su Avs, Cinquestelle e anche sul Pd. Il nostro obiettivo è presidiare l'area più riformista. E' ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.