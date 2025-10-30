Giustizia ok finale alla riforma Via libera alle carriere separate Ora la battaglia sul referendum
Roma, 30 ottobre 2025 – Il sì definitivo del Senato alla riforma della giustizia non è un traguardo, ma lo sparo che dà il via al torneo senza esclusione di colpi che si concluderà con il referendum. “Si celebrerà tra marzo o aprile”, anticipa il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Ieri il Senato ha espresso il quarto e ultimo voto a favore delle norme che introducono in Costituzione la separazione delle carriere dei magistrati, il doppio Csm con i componenti scelti per sorteggio e l’Alta corte disciplinare per le toghe. Sull’esito non c’erano dubbi: sono passate con 112 sì (centrodestra e Calenda), 59 no e 9 astensioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
