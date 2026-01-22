Ravezzani applaude la Juve | Non gioca la sua miglior partita ma dimostra carattere Poi boccia quel bianconero

Nel commento di Ravezzani, la Juventus viene riconosciuta per il carattere mostrato durante la partita contro il Benfica, nonostante alcune difficoltà. Pur non offrendo la miglior prestazione, i bianconeri sono riusciti a essere efficaci e a mantenere il focus. La analisi evidenzia come, anche in momenti di difficoltà, la squadra abbia dimostrato determinazione, seppur con alcune criticità da migliorare.

Ravezzani analizza così il match di ieri tra Juve e Benfica: bianconeri in difficoltà ma cinici. I centrocampisti salvano l'attacco spento. La Juventus archivia la notte europea con un sorriso a metà, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica e la qualificazione ai playoff, ma lasciando qualche dubbio sulla qualità della manovra espressa all'Allianz Stadium. A tracciare un bilancio lucido dei novanta minuti contro i portoghesi è Fabio Ravezzani: attraverso un'analisi pubblicata sul suo profilo X, ha sottolineato come quella vista ieri sera non sia stata la miglior partita della stagione bianconera.

