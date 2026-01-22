Rapinesi | Famiglia cellula fondamentale della società

Davide Rapinesi, responsabile giovani del Movimento per la Vita, ha sottolineato l'importanza della famiglia come elemento fondamentale della società. Le sue parole sono state pronunciate in occasione della cerimonia del premio «Alessio Solinas» tenutasi al Parlamento europeo di Strasburgo, evidenziando il ruolo centrale della famiglia nel tessuto sociale e culturale.

Lo ha dichiarato il responsabile giovani del Movimento per la Vita, Davide Rapinesi, a margine dell'evento del premio «Alessio Solinas» al Parlamento europeo di Strasburgo.

