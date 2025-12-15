Malattie neurologiche | il lavoro del Mario Negri per un sensore che legga il cervello cellula per cellula

Un nuovo progetto strategico, AHEAD, vede la collaborazione tra la startup Corticale, Inmatica e l’Istituto Mario Negri, con l’obiettivo di sviluppare un sensore avanzato per leggere il cervello “cellula per cellula”. Questa iniziativa mira a migliorare la comprensione delle malattie neurologiche e a favorire lo sviluppo di terapie innovative per danni acuti e cronici.

La startup "Corticale", l'azienda "Inmatica" e l'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri" annunciano l'avvio del progetto AHEAD – AI-driven High-density Electrophysiology for Advanced Drug Discovery, nuova iniziativa strategica dedicata allo studio dei danni neurologici acuti e cronici e allo sviluppo di terapie innovative. Il progetto del valore di oltre 4 milioni di euro è co-finanziato dalla Regione Lombardia nell'ambito del bando "Collabora & Innova", attivata nell'ambito dell'Azione 1.1.3 Obiettivo specifico 1.1 del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia che sostiene progetti di ricerca industriale complessi e sviluppo sperimentale ad alto potenziale innovativo sul territorio lombardo.

