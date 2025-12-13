Rissa e rapina in stazione | interviene il padre della vittima che colpisce l' aggressore

Un episodio di violenza si è verificato nei pressi dell’autostazione di Pordenone, dove un minorenne è stato vittima di una rapina. Durante l’evento, è intervenuto il padre della vittima, che ha colpito l’aggressore. L’incidente si è verificato sabato 13 dicembre, intorno alle 13, coinvolgendo due coetanei.

Rapina ai danni di un minorenne nei pressi dell’autostazione di Pordenone. Un coetaneo avrebbe strappato il giubbotto a un ragazzo a intorno alle 13 di sabato 13 dicembre. Sul posto è intervenuto il padre della vittima, che stando a quanto si apprende ha reagito colpendo l'aggressore.Si tratta. Pordenonetoday.it Rissa in stazione tra minorenni, rapina il coetaneo e gli ruba il giubbotto: la vittima chiama il papà che picchia l'aggressore - Rapina il coetaneo minorenne strappandogli di dosso il giubbotto, arriva il papà della vittima e picchia l’aggressore. msn.com

