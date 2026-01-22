Raffica di furti in casa ad Aurisina | tre in cinque ore ma uno sfuma

Aurisina è stata teatro di tre furti in abitazione avvenuti nel giro di poche ore, tra la notte tra 21 e 22 gennaio. Durante questa breve sequenza, diverse zone della località sono state interessate da episodi di scasso, alcuni dei quali sono riusciti a essere portati a termine, mentre altri sono stati sventati. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e rafforzare le misure di sicurezza nell’area.

Tre furti in casa in cinque ore ad Aurisina. Come scrive Il Piccolo, nella notte tra ieri e oggi, 22 gennaio, una raffica di colpi si è abbattuta sulle abitazioni di tre zone diverse nella stessa località. Poco prima delle 20, i ladri hanno tentato di introdursi in un edificio di Aurisina.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche: Raffica di furti, inseguimento da film: anche uno speronamento, tre uomini in fuga. Uno catturato con la refurtiva

Leggi anche: Furti sulle auto, poi provano ad entrare in una casa ma arrivano i carabinieri: uno manette, due in fuga

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Raffica di furti in appartamento a Tocco da Casauria: il prefetto rafforza i controlli e punta sulla videosorveglianza; I ladri non vanno in letargo: raffica di furti di bici costose; Raffica di furti in abitazione tra Aguscello e Quartesana; Raffica di furti, paura tra la gente.

Raffica di furti in casa ad Aurisina: tre in cinque ore, ma uno sfumaÈ successo tra le 20 di ieri e l'1 di oggi, 22 gennaio: non si hanno ancora evidenze che gli autori siano gli stessi. Indagano polizia e carabinieri ... triesteprima.it

Furti a raffica, rapine e ricettazione: in carcere il malvivente serialeIl 17 gennaio la Polizia di Stato della Questura di Padova ha intercettato in via Tiepolo un uomo italiano di 34 anni, riconosciuto come l'autore di almeno 15 reati contro il patrimonio. E' stato asso ... padovaoggi.it

Roma, raffica di furti e rapine: 10 arresti della Polizia di Stato dal centro al litorale Roma, dieci arresti della Polizia di Stato per furti e rapine tra centro storico, quartieri periferici ed Eur fino al litorale di Ladispoli. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #spo - facebook.com facebook