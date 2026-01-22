Racing Team Le Fonti stagione al via all’' Alpacem Rally Show tra buone prestazioni e sfortuna

Il Racing Team Le Fonti ha inaugurato la stagione rallystica all’Alpacem Rally Show di Anhovo, Slovenia. L’evento, alla sua seconda edizione, si è svolto nella cava dell’azienda Alpacem, un importante cementificio di Nova Gorica. La partecipazione del team ha evidenziato sia buone prestazioni che alcune sfortunate varianti, segnando un inizio di stagione caratterizzato da sfide e opportunità.

Automobilismo. Il Racing Team Le Fonti fra allori e nuova intensa stagioneIl Racing Team Le Fonti di Meldola ha dato appuntamento a soci e simpatizzanti presso la sala convegni dell'azienda Cosmogas,... Il Racing Team Le Fonti di Meldola ha dato appuntamento a soci e ... Team le Fonti, la Coppa Città di Meldola premia sia l'organizzazione che i suoi equipaggiIl Trofeo della Romagna con il suo secondo appuntamento, la 15ª Coppa Città di Meldola - Giro dei 4 Castelli, organizzato dal Racing Team Le Fonti, è entrato nel vivo; 77 chilometri lungo i colli ...

