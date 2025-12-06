Al Rally del Brunello una brillante prova per i piloti del Racing Team Le Fonti

Si è concluso con grande spettacolo il Rally del Brunello, ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra Aci-Sport. I panorami mozzafiato degli sterrati senesi e l’organizzazione impeccabile della Scuderia Etruria hanno richiamato 91 equipaggi, tra i migliori piloti nazionali e numerosi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

