Quindici spettacoli per celebrare il dialetto

A San Giustino, da fine gennaio a maggio, si svolgeranno quindici spettacoli dedicati alla valorizzazione del dialetto locale. Un evento culturale che si sviluppa su cinque mesi, offrendo un’occasione per riscoprire e condividere le tradizioni linguistiche della comunità. La rassegna mira a promuovere il patrimonio dialettale attraverso rappresentazioni teatrali e iniziative correlate, coinvolgendo il pubblico in un percorso di approfondimento e conservazione delle radici culturali.

SAN GIUSTINO - Un totale di quindici spettacoli spalmati in un calendario di cinque mesi, a partire da fine gennaio. Il teatro Filarmonica “Giabbanelli“ di Selci riapre le sue porte e alza il sipario sulla 21ma edizione della rassegna dedicata al dialetto. Un appuntamento storico che anima i fine settimana del paese con un calendario di eventi presentato nei giorni scorsi dai rappresentanti delle associazioni insieme all’assessore Loretta Zazzi e al parroco don Paolino Trani. Si parte il 31 gennaio con un appuntamento in ricordo di Vinicio Bartolucci: sul palco le "Compagnie in libertà" che presenteranno "Una serata da Vinicio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quindici spettacoli per celebrare il dialetto Leggi anche: "Ciàvemo i moscioli" (anche) sull'albero: arrivano le palline di Natale anconetane per celebrare il dialetto Leggi anche: Quindici concerti e spettacoli gratis a Bolsena. Tutte le info Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. La Brigue alla scoperta della 15° Festa della pecora Brigasca Argomenti discussi: Quindici spettacoli per celebrare il dialetto; Eventi - visitfinaleligure.it; Buon Compleanno Guercino 2026; Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, le puntate per i 30 anni di Zelig. CONTINUA... Da Giovedi 08 a Martedi 13 Gennaio 2026 3 FILM IN PROGRAMMAZIONE Alter Cinema Multisala 3D - Gestione Musarra Film 1: "BUEN CAMINO" di Checco ZALONE Commedia - min. 90 Tutti i giorni 4 Spettacoli: 16:30 - 18:30 - - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.