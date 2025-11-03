Quindici concerti e spettacoli gratis a Bolsena Tutte le info

Al via la nuova stagione del BolsenArte winter musica festival, promosso dal Comune di Bolsena con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi.Quindici spettacoli gratuiti tra musica e teatro celebrano Giacomo Casanova a trecento anni dalla sua nascita.

