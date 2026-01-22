quando warhol era un designer di moda

Prima di diventare un'icona della Pop Art, Andy Warhol si dedicava al design di moda. In quegli anni, il suo talento si manifestava attraverso schizzi e creazioni, ponendo le basi per il suo successivo percorso artistico. Questa fase della sua vita rappresenta un aspetto meno noto, ma fondamentale, della sua evoluzione creativa. Conoscere i suoi primi passi nel mondo del design aiuta a comprendere meglio la sua influenza nel panorama culturale e artistico.

Prima delle lattine di zuppa, prima dei volti di Marilyn moltiplicati all’infinito, prima che la Pop Art riscrivesse le regole dell’arte contemporanea, Andy Warhol disegnava. Disegnava per la moda, per le riviste, per i grandi magazzini americani. Disegnava superfici destinate a essere indossate, toccate, vissute. È da questa origine meno nota, ma decisiva, che prende forma “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, la mostra che fino al 6 aprile porta a Biella uno dei progetti espositivi più originali mai dedicati all’artista americano. Ospitata tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, l’esposizione costruisce un racconto inedito che intreccia arte, moda, design e produzione industriale, restituendo l’immagine di un Warhol complesso, stratificato, ben lontano dalla semplificazione iconica a cui siamo abituati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

