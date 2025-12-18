quando il radioattivo era chic prodotti e vittime di una moda letale

Negli anni '20 e '30, il radioattivo era considerato una tendenza alla moda, un simbolo di modernità e innovazione. Prodotti come bevande, cosmetici e oggetti venivano pubblicizzati come beneficamente radioattivi, attirando un pubblico affascinato dalle promesse di salute e bellezza. Una moda pericolosa che nascondeva i rischi di una vera e propria esposizione a sostanze radioattive, spesso con conseguenze drammatiche.

Tra gli anni '20 e '30 furono venduti liberamente bevande, cosmetici e oggetti al radio e al torio, pubblicizzandone le proprietà benefiche. Furono prodotte e diffuse anche in Italia. Saranno le vittime famose e la bomba atomica a decretarne il declino. L'articolo contiene una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info

