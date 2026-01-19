Qualità dell’aria in città tornano le ordinarie misure antismog

A partire da martedì 20 gennaio, tornano in vigore le misure antismog ordinarie a Ravenna. Tra queste, sono incluse restrizioni alla circolazione all’interno del centro abitato, delimitato dalla segnaletica, attive dal lunedì al venerdì dalle 8. Queste misure mirano a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre l’inquinamento urbano, rispettando le normative vigenti e contribuendo alla tutela della salute pubblica.

Da domani, martedì 20 gennaio, tornano in vigore le misure antismog ordinarie, tra le quali quelle relative alla circolazione: all’interno del centro abitato di Ravenna (area delimitata da relativa segnaletica) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 divieto di transito per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso, a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 2 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 2 compreso. Nelle domeniche ecologiche – fino al 22 marzo – si aggiunge il divieto di circolazione per i diesel euro 5. Carabinieri, arrivano dodici nuovi rinforzi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Qualità dell’aria, tornano le ordinarie misure antismog

