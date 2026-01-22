Qualità dell' aria cattiva a Novara | scatta il blocco del traffico

A Novara, a causa dell’incremento dei livelli di inquinamento, è stato attivato il blocco del traffico secondo il protocollo anti smog della Regione Piemonte. Questa misura scatta quando si prevedono tre giorni consecutivi con valori di Pm10 superiori al limite di 50 µgm³, al fine di tutelare la qualità dell’aria e la salute pubblica nella città.

