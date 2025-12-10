Qualità dell' aria cattiva a Novara | scatta il blocco del traffico
A Novara scatta il blocco del traffico a causa di livelli di qualità dell'aria considerati
La qualità dell'aria non è buona in città e peggiorerà nei prossimi giorni.A dirlo sono le previsioni sulla qualità dell'aria emesse da Arpa in questi giorni. Le concentrazioni di Pm10 e di Pm2.5 nell'aria della città, rilevati dalla centralina posizionata nel cortile dell'Asl di viale Roma. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Bassa qualità dell’aria: limitazioni in tutta la Romagna da giovedì 11 dicembre Vai su Facebook
Bollino verde Arpae, migliora la qualità dell’aria. Mercoledì 10 dicembre, niente misure d'emergenza ma confermate le limitazioni al traffico Vai su X
Baranzate, furgone incastrato nel sottopasso dell’autostrada A8 ilnotiziario.net
Napoli Women: nostre calciatrici dell’Under 17 vittime di insulti omofobi e sessisti da una squadra maschile ... ilnapolista.it
Italia e America250, un’intesa che lega memoria, alleanza e futuro strategico formiche.net
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it
Il crollo di due edifici a Fez, in Marocco, ha provocato almeno ventidue morti metropolitanmagazine
A Milano la prima edizione di Dressing the Future, l’evento di design per un Made in Italy sostenibile ilfattoquotidiano.it
Roma, scelto l'attaccante: dritti su Zirkzee. E Ferguson può salutare sport.quotidiano.net
Napoli Women: nostre calciatrici dell’Under 17 vittime di insulti omofobi e sessisti da una squadra maschile ... ilnapolista.it
Italia e America250, un’intesa che lega memoria, alleanza e futuro strategico formiche.net
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it
Il crollo di due edifici a Fez, in Marocco, ha provocato almeno ventidue morti metropolitanmagazine
A Milano la prima edizione di Dressing the Future, l’evento di design per un Made in Italy sostenibile ilfattoquotidiano.it
Roma, scelto l'attaccante: dritti su Zirkzee. E Ferguson può salutare sport.quotidiano.net