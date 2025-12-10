Qualità dell' aria cattiva a Novara | scatta il blocco del traffico

A Novara scatta il blocco del traffico a causa di livelli di qualità dell'aria considerati

La qualità dell'aria non è buona in città e peggiorerà nei prossimi giorni.A dirlo sono le previsioni sulla qualità dell'aria emesse da Arpa in questi giorni. Le concentrazioni di Pm10 e di Pm2.5 nell'aria della città, rilevati dalla centralina posizionata nel cortile dell'Asl di viale Roma. 🔗 Leggi su Novaratoday.it