Pronostico Rangers-Ludogorets | tre punti per l’orgoglio

La sfida tra Rangers e Ludogorets, valida per la settima giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà giovedì alle 21:00. Un incontro importante per entrambe le squadre, con obiettivi di classifica e prestigio. Di seguito, le probabili formazioni, il pronostico e le informazioni sulla diretta televisiva.

Rangers-Ludogorets è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Con un solo punto conquistato in sei giornate, i Rangers sono praticamente fuori dai giochi per quanto riguarda la qualificazione ai playoff di acceso agli ottavi di Europa League. L’ufficialità della matematica non c’è ancora – non ci dilungheremo in scenari assolutamente irrealistici – ma le possibilità sono prossime allo zero. Motivo per cui la squadra di Danny Rohl, che sta scontando il pessimo inizio di stagione con Russell Martin al timone, dovrà preoccuparsi esclusivamente di salvare quantomeno la faccia negli ultimi due turni della League Phase, magari provando a migliorare uno score che non rende giustizia al blasone del club scozzese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

