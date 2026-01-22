Pronostico Auxerre-PSG | continua l’altalena in testa

L'incontro tra Auxerre e PSG, valido per la diciannovesima giornata di Ligue 1, si disputa venerdì alle 20. La partita rappresenta un momento importante nella corsa al vertice, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali. Di seguito, le notizie, le statistiche, le probabili formazioni e il pronostico dell'incontro.

Auxerre-Psg è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta decisamente inaspettata contro lo Sporting in Champions League, subita addirittura in rimonta, non ha complicato più di tanto il cammino del Psg nella massima competizione europea. Anche se adesso, nell'ultima giornata, i campioni in carica dovranno per forza di cose vincere per essere sicuri di rimanere dentro le prime otto. Si può fare. Ma prima bisogna pensare al campionato, alla sfida in trasferta sul campo dell'Auxerre, per tornare, almeno per una notte, in testa alla classifica del campionato francese visto che il Lens, fino al momento, non ha mollato per niente la presa.

