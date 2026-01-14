Pronostico Psg-Lille | almeno per una notte in testa

La sfida tra PSG e Lille, valida per la diciottesima giornata di Ligue 1, si disputa venerdì alle 21. In questa occasione, le due squadre si affrontano in un match importante per la classifica. Di seguito, troverete tutte le informazioni utili, tra cui le probabili formazioni, le statistiche e il pronostico, per seguire l’incontro con chiarezza e precisione.

Psg-Lille è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La delusione per essere stati eliminati dalla Coppa di Francia con largo anticipo – e anche in un derby che sembrava scritto – non aiuta sicuramente il Lille ad affrontare questa sfida al Psg. Una sfida che i parigini negli ultimi dieci confronti hanno vinto la bellezza di nove volte. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Per una notte la squadra di Luis Enrique – che comunque ha alzato il primo trofeo della stagione vincendo la Supercoppa in Kuwait ai rigori contro il Marsiglia – tornerà in testa alla classifica del campionato francese superando il Lens che ha fatto 40 punti fino al momento e che sogna il colpo grosso o almeno, per meglio dire, rimanere in corsa il più possibile per il titolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

