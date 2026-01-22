primavera in trasferta derby con il bologna

Il campionato Primavera prosegue con impegni ravvicinati: oggi alle 14, il Cesena di Nicola Campedelli affronta il Bologna a Granarolo. La settimana si concluderà con la partita casalinga contro il Verona, in programma lunedì alle 14. Questi incontri rappresentano momenti importanti per la crescita dei giovani calciatori e per la continuità del cammino del team nel torneo.

I ritmi del campionato Primavera sono davvero incalzanti: oggi, il Cesena di Nicola Campedelli affronta, alle 14, il Bologna a Granarolo, poi lunedi prossimo, sempre alle 14, ma in casa, i giovani bianconeri ospiteranno il Verona. All’andata, con i rossoblù allenati da Stefano Morrone era finita senza reti, ma poco prima del fischio di chiusura il Cesena con Papa Wade aveva avuto l’occasione non sfruttata di battere un calcio di rigore. Nicola Campedelli dovrà scegliere con grande attenzione chi mettere in campo dato che deve tenere conto delle condizioni non ottimali di alcuni dei suoi ragazzi, a questo poi si aggiunge il fatto che Tommaso Casadei, Maurizio Rossetti e Simone Abbondanza sono entrati in diffida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

