Primavera derby Inter-Milan 2-0 | il derby è nerazzurro | LIVE NEWS
Alle ore 13:00, al KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti si giocherà il derby Primavera tra Inter e Milan. Segui la partita LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Formazioni ufficiali derby Primavera Inter-Milan: tornano #Longoni e #Lontani #InterMilan #derby #milan #MilanPrimavera #SempreMilan Vai su X
In attesa del derby tra i "grandi" in programma lunedì, nel torneo Primavera 2 a sorridere è stato il Benevento che vinto con il minimo scarto sul campo della Salernitana. Perla di Giugliano. - facebook.com Vai su Facebook
Primavera, Inter-Milan 2-0: trionfo Inter nel derby con Iddrissou e Mancuso - Cresce il Milan, ora l'Inter è schiacciata nella propria metà campo con i rossoneri che premono sull'acceleratore Pinotti si invola verso la porta di Longoni, entra in area, diagonale da buona ... Si legge su fcinter1908.it
DIRETTA/ Inter Milan Primavera (risultato finale 2-0): Mancuso sigilla il derby nerazzurro (30 novembre 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Inter Milan, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... Come scrive ilsussidiario.net
Primavera, Inter-Milan (2-0): fine della partita, vittoria nerazzurra - 0 il Milan grazie alle reti di Iddrissu nel primo tempo e di Mancuso nel finale del secondo tempo. Lo riporta milannews.it