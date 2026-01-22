Consorzio universitario | revocata la nomina di Mangiacavallo Perino torna alla guida
La giunta regionale ha annunciato la revoca della nomina di Antonino Mangiacavallo come presidente del Consorzio universitario “Empedocle” di Agrigento, affidando nuovamente la guida a Giovanni Perino. La decisione rientra in un provvedimento ufficiale volto a garantire continuità e stabilità nella gestione dell’ente.
La giunta regionale ha ufficialmente revocato la nomina di Antonino Mangiacavallo alla presidenza del Consorzio universitario “Empedocle” di Agrigento, reintegrando al suo posto Giovanni Perino. La delibera, che porta la data del 20 gennaio, arriva dopo che lo stesso Perino ha ritirato le proprie.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
