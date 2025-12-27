Estorsione ad imprenditori agricoli due arresti dei carabinieri nel casertano

Tempo di lettura: 2 minuti Sono accusati di aver realizzato estorsioni nei confronti di dieci imprenditori agricoli i due uomini ritenuti vicini al clan dei Casalesi arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta nell'ambito di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. I militari hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli per i reati di estorsione e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Determinati le denunce di alcune vittime, imprenditori delle province di Caserta e Napoli, e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

CAMORRA - Estorsioni e danneggiamenti nelle aziende agricole, minacce anche ai familiari degli imprenditori: due arresti - 14:21:54 Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal G. casertafocus.net

Estorsioni e danni a imprenditori agricoli: arrestati due uomini dei Casalesi - L'attività criminale si svolgeva tra Napoli e Caserta: distrutte serre per decine di migliaia di euro Estorsioni a imprese di Napoli e Caserta per conto dei Casalesi. napolitoday.it

