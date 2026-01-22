Pioggia di firme per salvare la mensa

In risposta alla proposta di chiusura della cucina e della mensa interne dell’ospedale Franchini, si è svolta una mobilitazione rapida e partecipata. In poche ore, durante l’assemblea sindacale di ieri pomeriggio, sono state raccolte 674 firme, di cui 232 online, a sostegno dei medici, infermieri e del personale sanitario coinvolti nella protesta. La mobilitazione testimonia l’importanza di preservare i servizi fondamentali per il personale e la qualità dell’assistenza.

Mobilitazione a tempo di record all'ospedale Franchini: dall'assemblea sindacale che si è svolta ieri mattina, alle ore 17 sono state raccolte 674 firme (232 online) a sostegno della protesta di medici, infermieri e personale sanitario contro la chiusura della cucina e della mensa interne. Si contesta duramente il piano dell'Ausl che prevede la delocalizzazione del servizio al Santa Maria. La mensa prepara in media 290 pasti al giorno, circa 8mila al mese. "Il personale è sottoposto a una pressione clinica sempre maggiore e vede che l'Ausl, invece di valorizzare i suoi professionisti, li penalizza sottraendo garanzie fondamentali di welfare aziendale", affermano Cisl Fp, Nursind, Fials, Anaao Assomed, Fassid, Cisl Medici e Aaroi-Emac.

