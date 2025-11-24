Milano raccolta firme per salvare la Trattoria Casottel

Rischiano di spegnersi per sempre i fornelli della Trattoria Casottel, zona Porto di Mare, periferia sud di Milano. Aperta negli anni Cinquanta in una cascina di proprietà del Comune, da 36 anni è gestita dalla stessa famiglia: prima nonna Lina, poi sua figlia Isa e ora la nipote Martina, a cui Palazzo Marino ha deciso di non rinnovare il contratto. Per salvare il Casottel, nei giorni scorsi è stata avviata una petizione online: in poche ore sono state raccolte quasi 2.000 firme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

