Prova a soffocare il suo compagno di stanza in ospedale | arrestato

Un episodio inquietante si è verificato all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di soffocare il suo compagno di stanza. La scena si è svolta nella serata del 27 dicembre, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine. L’accaduto ha suscitato preoccupazione tra il personale e i pazienti presenti, evidenziando la gravità di quanto successo in un contesto ospedaliero.

Tentato omicidio in ospedale: un paziente di 43 anni ha provato a soffocare a mani nude il compagno di stanza di 84 anni per ucciderlo. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.