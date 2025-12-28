Prova a soffocare il suo compagno di stanza in ospedale | arrestato
Un episodio inquietante si è verificato all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di soffocare il suo compagno di stanza. La scena si è svolta nella serata del 27 dicembre, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine. L’accaduto ha suscitato preoccupazione tra il personale e i pazienti presenti, evidenziando la gravità di quanto successo in un contesto ospedaliero.
Momenti di paura all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Ieri sera, 27 dicembre, intorno alle 23, il personale e i pazienti presenti hanno vissuto scene di follia che hanno richiesto l'intervento urgente dei carabinieri della stazione di Tomba di Nerone. Protagonista un cittadino indiano, ricoverato. 🔗 Leggi su Today.it
