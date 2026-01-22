La Regione è invitata a chiarire le azioni previste per accelerare l’attuazione del Fondo europeo dedicato alla pesca e all’acquacoltura. È importante definire interventi concreti per impiegare efficacemente tutte le risorse disponibili, sostenendo così il settore regionale. La tempestività e l’efficienza delle iniziative rappresentano elementi fondamentali per valorizzare al meglio le opportunità offerte dal fondo europeo.

"Dica quali interventi e quali azioni intenda attivare la Regione per accelerare l’attuazione del programma del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e per riuscire a impegnare e utilizzare la totalità delle risorse disponibili, a sostegno del comparto della pesca e dell’acquacoltura regionale". Lo chiede con un’interrogazione il consigliere di FdI Fausto Gianella, sottolineando come le risorse del Fondo risultino particolarmente strategiche in una fase di grave difficoltà del settore, aggravata negli ultimi anni dalla crisi legata al granchio blu, "che sta mettendo in seria difficoltà numerose imprese di pesca e acquacoltura dell’ Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesca e acquacoltura. Gianella: "Fondo europeo da attuare in fretta"

Pesca e acquacoltura. Tre nuovi bandi per la valorizzazioneIl Galpa Costa Emilia-Romagna ha pubblicato tre nuovi bandi dedicati alla pesca e all’acquacoltura.

Leggi anche: Lo stop europeo alla pesca fa paura: "Siamo senza certezze né liquidità"

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Pesca e acquacoltura. Gianella: Fondo europeo da attuare in fretta; Pesca e acquacoltura. Gianella: Accelerare l’attuazione del programma del Fondo europeo.

Migliora la sostenibilità della pescaIl nuovo rapporto della FAO evidenzia progressi significativi in termini di sostenibilità della pesca e recupero degli stock ittici. rivistanatura.com

Pesca, Granchio blu e anossia delle vongole: l’assessore Mammi oggi a Goro (Fe) per incontrare imprese e cooperativeUn confronto diretto con il territorio e con gli operatori del comparto della pesca e dell’acquacoltura, interessato da una crisi strutturale legata alla proliferazione del granchio blu e ai fenomeni ... sassuolo2000.it

La Regione Abruzzo supera del 103% il target di spesa FEAMPA 2025: risorse europee per pesca sostenibile, acquacoltura ed economia blu. #FEAMPA #regioneabruzzo facebook

#Taglio del 63% ai #fondiUe per la #pesca: allarme delle #CooperativeItaliane #Pesca e #Acquacoltura. @Fedagripesca: nel 2028-2034 risorse ridotte da 6,1 a 2 miliardi di euro. A rischio #fermopesca, #innovazione e #sicurezzaalimentare x.com