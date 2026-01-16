Tossici spacciatori siringhe e toilette all’aperto | Duc il parcheggio della vergogna

Il parcheggio sotterraneo del Duc rappresenta una realtà difficile, con presenza di tossicodipendenti, spacciatori e rifiuti abbandonati, tra siringhe e altri materiali. Questa condizione crea un ambiente insicuro e degradato, che interessa quotidianamente cittadini e famiglie. È importante affrontare il problema per migliorare la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico, promuovendo interventi efficaci per la riqualificazione e la tutela di questa area.

