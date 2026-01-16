Tossici spacciatori siringhe e toilette all’aperto | Duc il parcheggio della vergogna
Il parcheggio sotterraneo del Duc rappresenta una realtà difficile, con presenza di tossicodipendenti, spacciatori e rifiuti abbandonati, tra siringhe e altri materiali. Questa condizione crea un ambiente insicuro e degradato, che interessa quotidianamente cittadini e famiglie. È importante affrontare il problema per migliorare la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico, promuovendo interventi efficaci per la riqualificazione e la tutela di questa area.
Tossici, spacciatori, siringhe, preservativi, urina e feci persino dentro l’ascensore. Questo è lo scenario che ogni giorno cittadini e famiglie devono affrontare nel parcheggio sotterraneo del Duc. A segnalarlo alcuni cittadini e il team Maria Luigi. “E sì, anche mamme con carrozzine obbligate a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
