Martedì, durante il suo ingresso al World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron è stato visto indossare occhiali da sole da aviatore all’interno di una sala chiusa. Questa scelta ha suscitato curiosità e interpretazioni diverse, lasciando spazio a domande sul significato di un simile dettaglio nel contesto ufficiale. L’evento ha attirato l’attenzione sul gesto, che ha generato discussioni sul linguaggio non verbale e sulle strategie comunicative dei leader mondiali.

Martedì Emmanuel Macron ha fatto un ingresso memorabile al World Economic Forum di Davos, indossando dei classici occhiali da sole da aviatore al chiuso. Gli occhiali del presidente francese hanno immediatamente attirato l’attenzione tanto quanto il suo discorso. La vera domanda, ovviamente, è: perché indossare occhiali da sole al chiuso? Quando il presidente francese Emmanuel Macro n è salito sul palco del World Economic Forum di Davos, ha esordito criticando le proposte del presidente Trump sulla Groenlandia e l’uso dei dazi per esercitare pressioni sui paesi europei. Ha lanciato un messaggio forte sulla politica globale, denunciando i poteri autocratici e difendendo il diritto internazionale. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Perché Macron indossava occhiali da sole al chiuso a Davos

Macron e gli occhiali da sole a Davos, il presidente francese nasconde un problema e lancia una modaDurante il Forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto di indossare occhiali da sole aviator con lenti specchiate.

Donald Trump a Davos schernisce Macron sugli occhiali da sole, poi lo minaccia coi dazi: "Voleva fare il duro"Durante l'evento di Davos, Donald Trump ha commentato con ironia gli occhiali da sole di Emmanuel Macron, sottolineando il loro stile particolare.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Macron e gli occhiali a specchio al Forum di Davos: perché li ha indossati; Davos 2026, ecco perché Macron indossa gli occhiali da sole anche al chiuso; Perché Macron indossa gli occhiali da sole? Ecco cosa si nasconde dietro lo stile che ha rubato la scena a Davos; Perché Emmanuel Macron ha indossato gli occhiali da sole in un vertice a Parigi.

Emmanuel Macron, perché indossa gli occhiali da sole: il modello è virale, ecco quanto costanoPerché Emmanuel Macron indossa gli occhiali da sole: dietro il look diventato virale c'è un motivo di salute. Ecco quanto costa. donnaglamour.it

Perché Macron porta gli occhiali da sole: quel problema alla vista dietro alla nuova immagine del presidenteLa prima volta è stato durante il discorso di inizio anno alle Forze Armate, poi all’Eliseo e ora al Forum di Davos: cosa c’è dietro a quelle lenti scure? Intanto il presidente francese lancia freccia ... msn.com

Ma perchè il Presidente francese Emmanuel Macron a Davos portava gli occhiali da sole E soprattutto perchè quell'orribile modello a goccia Abbiamo chiesto a un'esperta... facebook

Macron sfida Trump: perché la “grandeur” francese è una strategia (e non solo ego) 24plus.ilsole24ore.com/art/macron-sfi… x.com