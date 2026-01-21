Durante l'evento di Davos, Donald Trump ha commentato con ironia gli occhiali da sole di Emmanuel Macron, sottolineando il loro stile particolare. Successivamente, ha minacciato possibili dazi commerciali, facendo riferimento alle tensioni tra Stati Uniti e Francia. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla dinamica tra i leader mondiali, evidenziando come questioni di immagine possano sovrapporsi a temi di politica economica.

Prosegue a Davos il botta e risposta tra Donald Trump ed Emmanuel Macron. Dopo l’intervento del francese – con tanto di occhiali da sole diventati virali – che aveva tacciato il tycoon di bullismo, l’americano ha schernito il leader di Parigi per le lenti (“Voleva fare il duro”, ha detto) e poi lo ha minacciato con nuovi dazi. Donald Trump contro Emmanuel Macron Intervento fiume di Donald Trump a Davos, in Svizzera, dov’è in corso il World Economic Forum. Tra i tanti temi trattati, nel suo mirino è finito Emmanuel Macron reduce da un duro attacco nei confronti del presidente degli Stati Uniti. Con tono prima scherzoso e poi molto duro, il tycoon si è fatto beffe degli occhiali da sole che il presidente francese ha indossato (per motivi di salute) e poi ha proseguito con la sua linea aggressiva sul fronte dei dazi, minacciando la Francia di ulteriori rialzi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump a Davos schernisce Macron sugli occhiali da sole, poi lo minaccia coi dazi: "Voleva fare il duro"

Trump, nuova stoccata a Macron: “Con gli occhiali da sole cerca di fare il duro”Le recenti dichiarazioni di Donald Trump su Emmanuel Macron riflettono un rapporto teso tra i due leader, caratterizzato da divergenze su questioni internazionali come Ucraina, Groenlandia, NATO e dazi commerciali.

Macron sfida Trump dal palco di Davos: “Coi dazi indebolisce l’Ue, non esitiamo a usare il bazooka”Durante il Forum di Davos, Emmanuel Macron ha affrontato il tema delle politiche commerciali degli Stati Uniti, evidenziando come i dazi possano indebolire l’Unione Europea.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Così l'America di Trump invade il World Economic Forum di Davos; Trump arriva a Davos pronto allo scontro con l’Ue. Focus su Groenlandia e dazi; Il ciclone Donald irrompe a Davos, si cerca di ricucire; Ma, quindi, quando atterrerà Donald Trump a Zurigo?.

Davos, Trump: «Negoziati immediati per l'acquisizione della Groenlandia, se dite no ce li ricorderemo» . E sull'Europa: «Non va nella giusta direzione»La presidente della Commissione von der Leyen annuncia al Parlamento europeo 'massicci investimenti' dell'Europa in Groenlandia. L'Ue preferisce il dialogo con ... leggo.it

Il discorso di Donald Trump al World Economic Forum di Davos 2026Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, atterrato in Svizzera con due ore di ritardo a causa di un piccolo problema elettrico a bordo dell’Air Force One che lo ha costretto a tornare a Washingto ... tpi.it

Nei giorni in cui Donald Trump vuole impossessarsi della Groenlandia con le buone – comprandola dalla Danimarca – o con le cattive (mandando soldati), torna a circolare la storia di un interessante precedente storico. L’altra volta in cui la Danimarca ha ven - facebook.com facebook

Il presidente degli Stati Uniti Donald #Trump ha preso in giro il presidente francese Emmanuel #Macron per essersi comportato da "duro" con gli occhiali da sole durante il suo intervento al World Economic Forum. #Davos2026 #Davos26 x.com