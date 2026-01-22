Patto avanti | il coraggio della scelta Proietti la Costituzione e la manovra | Tante Regioni come noi anche di centrodestra

In occasione dei due anni del Patto avanti, Stefania Proietti sottolinea il ruolo del coraggio nelle scelte fatte dalla sua Regione, evidenziando l'importanza della Costituzione e delle manovre adottate. La situazione regionale, definita “fortemente compromessa”, ha richiesto interventi decisi, condivisi anche da altre Regioni di centrodestra. Un percorso che riflette l’impegno nel rispettare i principi fondamentali e affrontare le sfide con determinazione.

Quella ereditata era una Regione “fortemente compromessa”, “sennò non avremmo fatto la manovra”. Stefania Proietti, in occasione dell’appuntamento dedicato ai due anni del Patto avanti, lo ribadisce. Lei, unica presidente di Regione senza una esplicita appartenenza partitica, ma espressione di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

