Una scelta di coraggio e responsabilità | nasce il Patto Federativo tra FISI e OSA Polizia

È stato siglato il Patto Federativo tra FISI e O.S.A. Polizia, un accordo che rappresenta un impegno condiviso per rafforzare il ruolo e le condizioni del personale delle forze di sicurezza. In un contesto di crescenti responsabilità e sfide operative, questa collaborazione mira a promuovere dialogo, tutela e valorizzazione delle figure professionali coinvolte, contribuendo a un percorso di responsabilità e coesione nel settore della sicurezza pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti “In un momento storico in cui il personale della Sicurezza e della Difesa vive crescenti responsabilità, pressioni operative e un persistente deficit di riconoscimento, la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (FISI) e la Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia (O.S.A.POLIZIA) compiono una scelta chiara, forte e lungimirante: unire le energie nel rispetto delle identità per rafforzare la tutela di chi ogni giorno garantisce legalità, sicurezza e diritti ai cittadini”. Così in una nota delle OO.SS. FISI e OSA Polizia. “La sottoscrizione del Patto Federativo, avvenuta il 2 gennaio 2026, non è un atto formale, ma una presa di posizione netta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Una scelta di coraggio e responsabilità: nasce il Patto Federativo tra FISI e O.S.A. Polizia Leggi anche: Visione, responsabilità, azione: il futuro dell'editoria tra tecnologia e coraggio, si apre il confronto a Città di Castello Leggi anche: Il coraggio di una voce, di responsabilità. Quella riformista che riparte da Milano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capodanno a Sanremo, PRC critica la scelta dei fuochi d’artificio: “Mancato coraggio nel superare una tradizione superata” x.com Buon 2026 Un anno di scelte. E il coraggio di crederci davvero. Perché solo credendoci una scelta può diventare futuro - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.