Pattinaggio velocità 14 azzurri a Inzell per l’ultima World Cup prima di Milano Cortina

Dal 23 al 25 gennaio, la Max Aicher Arena di Inzell ospita l’ultima tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio velocità prima dei Giochi di Milano Cortina. Quattordici atleti azzurri si preparano per questa importante occasione, con Lollobrigida e Ghiotto in prima linea. La competizione rappresenta l’ultimo banco di prova prima delle Olimpiadi invernali, offrendo agli atleti italiani l’opportunità di affinare le proprie performance in vista dell’appuntamento olimpico.

Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio la Max Aicher Arena ospita la tappa conclusiva di Coppa del Mondo: Lollobrigida e Ghiotto guidano l'Italia verso l'appuntamento olimpico Ultimo banco di prova prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.Tra venerdì 23 e domenica 25 gennaio, la Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, ospiterà la quinta e conclusiva tappa stagionale dell'ISU Speed Skating World Cup, il massimo circuito internazionale del pattinaggio di velocità su pista lunga.

