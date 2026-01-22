Speed skating ultimo appuntamento di Coppa del Mondo a Inzell prima di Milano Cortina | l’Italia si testa

Dal 23 al 25 gennaio, Inzell ospiterà l’ultima tappa della Coppa del Mondo di speed skating prima dell’evento di Milano Cortina. L’appuntamento rappresenta un’occasione per gli atleti italiani di valutare la preparazione in vista delle competizioni internazionali e di confrontarsi con i principali avversari del circuito. La competizione si svolgerà sulle piste tedesche, offrendo un momento importante di verifica e crescita per il team nazionale.

Dal 23 al 25 gennaio andrà in scena l’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating a Inzell, in Germania. Sull’anello di ghiaccio della Max Aicher Arena, pattinatrici e pattinatori si metteranno alla prova in vista dell’evento clou della stagione: le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia arriva a questo appuntamento dopo gli Europei su singole distanze disputati a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. Per il Bel Paese è stato stabilito il record di medaglie conquistate (cinque), anche se l’unico oro è arrivato nella prova dell’inseguimento maschile. Davide Ghiotto, sotto questo profilo, non ha particolarmente brillato: pur avendo centrato il bronzo nei 5000 metri, è stato preceduto anche da un Riccardo Lorello in forte crescita, capace di conquistare l’argento. 🔗 Leggi su Oasport.it

