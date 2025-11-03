**Partiti | sondaggio Youtrend cresce Fdi mentre cala Pd**
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Nell'ultima rilevazione di Youtrend per Sky Tg24 calano soprattutto, rispetto al precedente sondaggio dell'8 settembre, il Pd (20,6%, -0,5), la Lega (7,7%, -0,6) e Avs (6,5%, -1,0), mentre risultano in crescita Fdi (29,4%, +0,9) e Fi (9,0%, +1,0). Stabile il Movimento 5 Stelle (13,6%, +0,1). Il 59% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sul Governo Meloni, contro un 32% di giudizi positivi. Secondo il sondaggio odierno di Youtrend, inoltre, per gli italiani le elezioni regionali di questo autunno rafforzano più il centrodestra che il campo largo. Sulle tre regionali appena passate nelle Marche, in Calabria e in Toscana il 29% pensa che si sia rafforzato più il centrodestra e il 15% il campo largo (per il 29% nessuna delle due coalizione, e il restante 27% non sa). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Quali partiti politici vanno meglio e quali peggio secondo l'ultimo sondaggio Supermedia Youtrend per Agi. I dati: https://fanpa.ge/Wy5kK Vai su Facebook
Political Compass BIDIMEDIA Israele vs Palestina Russia vs Ucraina Da che parte si posizionano i partiti politici italiani? sondaggio completo - X Vai su X
Sondaggi politici YouTrend/Agi: chi guadagna, chi perde e cosa cambia davvero - Sondaggi politici YouTrend/Agi: il quadro delle intenzioni di voto indica tendenze stabili e scenari definiti. Scrive notizie.it
Sondaggi politici, lo stato di salute dei partiti in vista delle regionali in Campania, Puglia e Veneto: male M5S, bene Pd, Fdi e Avs | DATI - Ad un mese dalle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, secondo la Supermedia Youtrend/Agi la situazione risulta essere ben chiara. Riporta strettoweb.com
Sondaggi politici: il centrodestra si rafforza, male sia Pd che M5s - Nell'ultima Supermedia di Youtrend/Agi si rafforzano i partiti di centrodestra che sfiorano il 50%, indietro invece Pd e M5S ... Scrive it.blastingnews.com