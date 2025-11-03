Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Nell'ultima rilevazione di Youtrend per Sky Tg24 calano soprattutto, rispetto al precedente sondaggio dell'8 settembre, il Pd (20,6%, -0,5), la Lega (7,7%, -0,6) e Avs (6,5%, -1,0), mentre risultano in crescita Fdi (29,4%, +0,9) e Fi (9,0%, +1,0). Stabile il Movimento 5 Stelle (13,6%, +0,1). Il 59% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sul Governo Meloni, contro un 32% di giudizi positivi. Secondo il sondaggio odierno di Youtrend, inoltre, per gli italiani le elezioni regionali di questo autunno rafforzano più il centrodestra che il campo largo. Sulle tre regionali appena passate nelle Marche, in Calabria e in Toscana il 29% pensa che si sia rafforzato più il centrodestra e il 15% il campo largo (per il 29% nessuna delle due coalizione, e il restante 27% non sa). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Partiti: sondaggio Youtrend, cresce Fdi mentre cala Pd**