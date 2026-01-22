Parma i nuovi a confronto | Britschgi convince Cutrone ancora a secco

Nel confronto tra i nuovi acquisti del Parma, Britschgi si distingue positivamente, mentre Cutrone fatica a incidere. L’analisi delle loro prestazioni evidenzia un impatto variabile e una presenza in campo differenziata. Questo scenario riflette le prime valutazioni sui risultati degli investimenti effettuati, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla fase attuale della rosa.

Tanto spazio, incidenza altalenante. È questa la sintesi che emerge analizzando il rendimento dei nuovi acquisti del Parma. Se si mettono in relazione i minuti giocati e i contributi decisivi portati alla squadra nel corso della stagione, in termini di gol e assist, si vede come alcuni dei nuovi.

Britschgi, l’arma in più del Parma: "Con la Lazio sarà difficile, ma... "Sascha Britschgi si sta affermando come una promettente sorpresa del Parma, dimostrando progressi costanti e un crescente impatto in campo.

Parma, i nuovi a confronto: Britschgi convince, Cutrone ancora a seccoMinuti simili, rendimento diverso: lo svizzero si è imposto come sorpresa positiva della stagione, mentre l'attaccante ex Como, nonostante il grande impiego, fatica a incidere sotto porta ed è già in ...

