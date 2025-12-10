Britschgi l’arma in più del Parma | Con la Lazio sarà difficile ma

Sascha Britschgi si sta affermando come una promettente sorpresa del Parma, dimostrando progressi costanti e un crescente impatto in campo. Arrivato a luglio, il giovane talento sta crescendo rapidamente, attirando l’attenzione anche oltre i confini della società. La sua evoluzione promette di essere un elemento chiave per il futuro della squadra, nonostante le sfide in vista contro avversari di livello come la Lazio.

Sascha Britschgi cresce in fretta. Il giovane virgulto del mercato, arrivato in agosto, sta sbocciando gara dopo gara e sta cominciando a far parlare di sé anche lontano da Parma. Per adesso, lo svizzero di Lucerna non ci pensa. Costretto a un apprendimento rapido, Sascha è cresciuto in maniera. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Parma-Milan, Britschgi si sta ambientando rapidamente: due assist per il jolly che si ispira ad Alexander-Arnold - 19 anni, duttile e senza paura: il giovane talento del Parma si è preso la scena contro il Milan. Come scrive goal.com

Parma, Britschgi: "Punto di forza? L'esplosività. Posso giocare sia a destra che sinistra" - Messa in archivio la sosta internazionale, adesso è tempo di concentrarsi sulla ripresa del campionato e il Parma potrà farlo con un elemento in più: si tratta di Sascha Britschgi, terzino destro ... Riporta tuttomercatoweb.com

Abbonati a questo canale per accedere ai vantaggi: https://www.youtube.com/channel/UCweQv4ntxLP9r4wGyRDRsow/join PAGINA FACEBOOK GAME PASS https://www.facebook.com/parmagamepass/ PAGINA INSTAGRAM ANDREA https://www.instagram - facebook.com Vai su Facebook