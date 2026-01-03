Italia fanalino di coda | famiglie più povere le imprese frenano

L’avvio dei saldi invernali in Italia rappresenta un momento di verifica sulla situazione economica delle famiglie, sempre più in difficoltà. Le dinamiche di spesa durante questo periodo offriranno indicazioni sulla capacità di acquisto e sulla ripresa delle imprese. Analizzare questi dati permette di comprendere meglio il contesto economico attuale e le sfide che il Paese affronta, evidenziando la necessità di politiche mirate per sostenere le famiglie e il settore commerciale.

I saldi invernali al via oggi in tutta Italia saranno un termometro per capire lo stato di salute delle famiglie italiane, che sono sempre più povere.

