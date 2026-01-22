Panetta | Ue debole perché non integrata

Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha sottolineato come l'Unione Europea risulti debole a causa della mancanza di integrazione. Nel suo intervento al Comitato esecutivo dell'ABI, ha lodato la solidità del settore bancario italiano, che si è dimostrato più redditizio e resiliente nonostante le sfide economiche, senza un aumento dei crediti deteriorati.

0.30 Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, intervenendo ieri al Comitato esecutivo dell'ABI, ha lodato la solidità del settore bancario italiano, più redditizio e resiliente nonostante gli shock economici, senza aumento dei crediti deteriorati. L'economia globale,aggiunge Panetta,ha retto bene al ciclone Trump:"Per ora infatti il commercio è stato più furbo dei dazi e si è riallocato. Ma l'Unione europea resta debole di fronte alle tensioni internazionali, perché non c'è ancora una vera integrazione".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

I numeri e il contesto lavorativo in cui si muovono i laureati italiani mettono in allarme. Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha sottolineato quanto incida negativamente sulla crescita e sulla produttività del paese il debole investimento nell'istruzion - facebook.com facebook

Economia, Fabio Panetta (Bankitalia) sui #dazi di #Trump del 2025: "La congiuntura mondiale oggi è migliore rispetto a quella che ci aspettavamo l'anno scorso, il mondo è più furbo dei vincoli, il commercio si è riallocato". Nel suo discorso al Comitato esecuti x.com