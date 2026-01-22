Panetta ci ricorda la forza dell’Europa

Panetta sottolinea l'importanza dell'integrazione europea, evidenziando come una maggiore coesione politica, oltre a quella economica e finanziaria, possa rafforzare la capacità di rispondere efficacemente alle sfide esterne. Un'Europa unita potrebbe migliorare la propria posizione e affrontare con maggiore solidità eventuali tensioni internazionali, dimostrando la forza di una collaborazione più stretta tra gli Stati membri.

Se noi fossimo integrati, non solo economicamentee finanziariamente ma anche politicamente, e avessimo una capacità di risposta, forse non saremmo così passivi nei confronti delle tensioni esterne”. Ieri il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, durante il suo discorso all’Associazione bancaria italiana, ha scelto di non nascondersi dietro il lessico tecnico. “La debolezza europea”, ha detto, “nasce dal fatto che l’integrazione non l’abbiamo fatta”. Citando Lagarde, ha ricordato che tutte le azioni di Trump possono sì accelerare l’integrazione europea; anzi, lo stanno già facendo. Serve però decidere che cosa vuol dire integrarsi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

