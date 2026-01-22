Pagani Cotec | Rapporto indica valori positivi dell' Italia sulle competenze innovative

Il rapporto 2025 della Fondazione Cotec evidenzia valori positivi riguardo alle competenze innovative dell’Italia. Secondo lo studio, il Paese si distingue per un buon posizionamento nel campo delle competenze scientifiche e innovative, rappresentando un elemento importante per lo sviluppo e la competitività nazionale. Questi dati sottolineano l’impegno dell’Italia nel potenziare le proprie capacità nel settore dell’innovazione e della ricerca.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Dal Report 2025 della Fondazione Cotec emerge un fattore molto importante e positivo, cioè un buon posizionamento dal punto di vista delle competenze sull'innovazione, sulla parte scientifica e su quella innovativa dell'Italia. Un buon punto di partenza per poter sempre più investire in quelle che sono le competenze distintive anche per il futuro creando un presupposto per poter essere utili nell'esecuzione e nell'utilizzo di queste competenze”. A dirlo Dario Pagani, vicepresidente della Fondazione Cotec, all'incontro "Coltivare l'eccellenza". Durante l'evento, organizzato a Roma, è stato presentato il Report 2025 della Fondazione Cotec in tema di capitale umano, che si conferma sempre più come una leva centrale per la competitività del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pagani (Cotec): "Rapporto indica valori positivi dell'Italia sulle competenze innovative" Leggi anche: Caroline Pagani vince la Targa Tenco 2025 con “Pagani per Pagani” Leggi anche: Competenze di base degli studenti europei in declino, “troppa tecnologia tra le cause”. A dirlo un rapporto della Commissione europea. Come sta messa l’Italia? Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Pagani (Cotec): Rapporto indica valori positivi dell'Italia sulle competenze innovativeRoma, 22 gen. (Adnkronos) - Dal Report 2025 della Fondazione Cotec emerge un fattore molto importante e positivo, cioè un buon posizionamento dal ... iltempo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.