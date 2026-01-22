Ostinati e contrari | artisti salentini per Fabrizio De André

Il 24 gennaio a Muro Leccese, artisti salentini si uniranno sul palco del Mercato delle Idee per rendere omaggio a Fabrizio De André. La serata, intitolata “Ostinati e Contrari”, offrirà un momento di musica e cultura, con particolare attenzione alle canzoni del grande cantautore genovese. Un evento che unisce musica, convivialità e territorio, valorizzando il patrimonio artistico e culturale del Salento.

MURO LECCESE - Sabato 24 gennaio saliranno sul palco del Mercato delle Idee di Muro Leccese numerosi artisti salentini per una serata dedicata alle canzoni del grande cantautore genovese tra cultura, musica, food & beverage, dal titolo “Ostinati e Contrari – Artisti salentini per Fabrizio De.🔗 Leggi su Lecceprima.it "De Andrè", serata di letture dai testi di Fabrizio De Andrè a Palazzo MerulanaA Palazzo Merulana torna “De Andrè”, un evento curato da La Setta dei Poeti Estinti dedicato alle opere di Fabrizio De André. Leggi anche: CRISTIANO DE ANDRÉ sarà in concerto con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR TEATRALE” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Milano, torna il Festival dei diritti umani (con Gino Cecchettin): «Noi ostinati e contrari, crollano i diritti, ci voleva un segnale»Non ci si aspetta che un festival abbia una bandiera, non è tradizione. Per il movimento Black Lives Matter, l’artista inglese Sam Rowe ha creato cinque anni fa un nuovo font tipografico, il revolt — ... milano.corriere.it FABRIZIO DE ANDRÉ – TRIBUTO Una serata per tornare ad ascoltare parole che non hanno mai smesso di parlarci. Storie di ultimi, di libertà, di amore ostinato e contrario. Storie che sanno ancora farci pensare, emozionare, prendere posizione. Un tribut - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.