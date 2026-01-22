Le votazioni per gli Oscar si sono concluse, segnando l'inizio della fase finale della stagione dei premi. Hollywood si prepara a svelare le nomination, con alcuni film come

L’attesa è finita e a Hollywood il conto alla rovescia ha raggiunto il suo punto più delicato. Le votazioni si sono chiuse e l’ Academy è pronta a rendere pubbliche le nomination agli Oscar, aprendo ufficialmente la fase più intensa della stagione dei premi. Un momento che non è solo celebrazione del cinema, ma anche fotografia di equilibri industriali, scelte artistiche e tendenze culturali. Quest’anno, più che mai, i riflettori sono puntati su due titoli che sembrano destinati a dominare la scena. Leggi anche: Oscar, Vermiglio entra nella shortlist dei film stranieri candidati Due film in testa alla corsa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Oscar, 'One Battle After Another' e 'Sinners' sono tra i favoriti per la vittoria

Oscar 2026: Svelata la shortlist delle nomination! Sinners e Wicked: For Good sono presenti in ben 12 categorie!L'Academy ha annunciato le shortlists delle nomination per gli Oscar 2026, con Sinners e Wicked: For Good protagonisti, presenti in ben 12 categorie.

BAFTA 2026 Longlist | One Battle After Another, Hamnet e Sinners in Pole PositionLa BAFTA 2026 ha annunciato la longlist dei film in gara per le categorie principali, includendo titoli come One Battle After Another, Hamnet e Sinners in Pole Position.

