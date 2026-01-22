Oscar 2026 | tutte le nomination Marty Supreme e Sinners i favoriti

Sono state annunciate le nomination per gli Oscar 2026, in programma il 15 marzo. Tra i favoriti di quest'anno, Marty Supreme e Sinners si distinguono come principali candidati. L'evento, che si svolgerà tra pochi mesi, conferma le aspettative e le tendenze del cinema internazionale, anche se, quest'anno, l'Italia non figura tra i candidati principali. Di seguito, tutte le nomination e le principali novità della cerimonia.

Sono state rese ufficiali le nomination agli Oscar 2026 che si terranno il 15 marzo, quest'anno nessuna speranza per l'Italia Gli Oscar 2026 si terranno il 15 marzo ed oggi, dalle 14:15 (ora italiana), gli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman hanno annunciato tutte i film e gli attori che gareggeranno nelle varie categorie. Questa volta non è attesa nessuna partecipazione italiana, poiché l’unico film che poteva entrare in lista, è stato escluso anche dalla shortlist, ovvero Familia di Francesco Costabile. Omicidio Shinzo Abe, condannato all’ergastolo il 45enne reo confesso: perché lo ha ucciso? Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Oscar 2026, tutte le nomination: record storico per SinnersLe nomination per gli Oscar 2026 sono state annunciate, segnando un record storico per il film Sinners.

Oscar 2026, tutte le nomination. Record di candidature (16) per Sinners – I peccatori di Ryan CooglerA nnunciate le nomination agli Oscar 2026 che si terranno il prossimo 15 marzo nello storico Dolby Theatre di Los Angeles con alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, il comico americano Cona ... iodonna.it

Oscar 2026, dominano le nomination I peccatori e Una battaglia dopo l'altra. Tutte le candidatureAl centro della corsa anche il duello tra Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, protagonisti assoluti di un’edizione ricchissima e molto competitiva ... vanityfair.it

